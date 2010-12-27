Коммунисты назвали аморальным предложение Милонова перезахоронить революционеров с Марсова поля

Виталий Милонов предложил перезахоронить участников Февральской и Октябрьской революции с Марсова поля. Его заявление получило жесткий ответ от коммунистов из Санкт-Петербурга.

В петербургском отделении партии "Коммунисты России" прокомментировали слова Виталия Милонова о необходимости выкопать прах революционеров 1917-го года с Марсова поля. Напомним, что рыжебородый депутат назвал Марсово поле в нынешнем виде "никому не интересным монументом" и призвал захоронить большевиков в другом месте. Один из лидеров "Коммунистов России" в Петербурге Сергей Малинкович назвал слова парламентария "аморальными".

Виталий просто скатился. Мне его жаль. Это аморальные заявления. Человек пытался позиционировать себя как моральный лидер, но в последнее время Виталий просто потерял грань между добром и злом. Мы не позволим трогать Марсово поле. Мы самого его перезахороним скорее, чем позволим трогать Марсово поле Сергей Малинкович, "Коммунисты России"

Представитель коммунистического движения заявил, что на защиту монумента может встать половина жителей Петербурга. По мнению Сергея Малинковича, в городе сложился консенсус, согласно которому никто не трогает ни памятники царской эпохи, ни памятники времен СССР.