Милонов хочет выкопать прах революционеров с Марсова поля

Виталий Милонов хочет добиться перезахоронения революционеров, похороненных на Марсовом поле.

Кажется, в Петербурге появилась своя версия вечного спора о захоронении Владимира Ленина. Депутат-разжигатель Виталий Милонов решил добиваться перезахоронения праха революционеров, похороненных в мемориальной зоне Марсова поля. Такое сообщение распространила официальная пресс-служба рыжебородого парламентария. В данный момент Виталий Милонов уже подготовил соответствующие обращения на имена губернатора Георгия Полтавченко и главы минкульта Владимира Мединского.

Со времен революции 1917 года это место в центре нашего города потеряло свой имперский статус, став своеобразным элитным кладбищем для революционеров и коммунистов. Новый строй нуждался в собственных сакральных пантеонах и для этого была выбрана данная величественная площадь. Появление этого кладбища было актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны. В настоящее время этот комплекс лишился своего идеологического наполнения — мало кто из петербуржцев и, тем более, россиян вообще знают, что это за ансамбль и чему посвящен.

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

Виталий Милонов подчеркивает, что захоронения на Марсовом поле необходимо изучить и, впоследствие, перенести на более подходящее место. Само же Марсово поле, по мнению депутата, должно получить "первоначальное духовное наполнение" и стать местом для военных парадов.

Отметим, что в этом же обращении депутат охарактеризовал Марсово поле как "пафосно-унылый монумент неизвестных и неинтересных революционеров-временщиков".

Фото: Piter.TV