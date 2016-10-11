Милонов хочет выкопать прах революционеров с Марсова поля

Кажется, в Петербурге появилась своя версия вечного спора о захоронении Владимира Ленина. Депутат-разжигатель Виталий Милонов решил добиваться перезахоронения праха революционеров, похороненных в мемориальной зоне Марсова поля. Такое сообщение распространила официальная пресс-служба рыжебородого парламентария. В данный момент Виталий Милонов уже подготовил соответствующие обращения на имена губернатора Георгия Полтавченко и главы минкульта Владимира Мединского.
Со времен революции 1917 года это место в центре нашего города потеряло свой имперский статус, став своеобразным элитным кладбищем для революционеров и коммунистов. Новый строй нуждался в собственных сакральных пантеонах и для этого была выбрана данная величественная площадь. Появление этого кладбища было актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны. В настоящее время этот комплекс лишился своего идеологического наполнения — мало кто из петербуржцев и, тем более, россиян вообще знают, что это за ансамбль и чему посвящен.
Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ
Фото: Piter.TV