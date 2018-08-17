Петербуржцам разрешат собирать валежник круглый год

Сейчас это относится к предпринимательской деятельности.

Депутаты комитета законодательства петербургского парламента поддержали законопроект о возможности беспрепятственно круглый год собирать валежник в Санкт-Петербурге. Документ разработали депутаты Надежда Тихонова и Денис Четырбок. Об этом сообщают городские СМИ.

Валежник собирают для шалаша или розжига костра. Все петербургские депутаты единогласно поддержали этот проект. В апреле 2018 года Госдума приняла закон, по которому россиянам разрешили собирать валежник.

Раньше для сбора валежника нужно было сначала арендовать участок леса, так как такое занятие считалось предпринимательской деятельностью. Теперь валежник смогут собирать круглый год все желающие. Поправки в закон должны были вступить в силу в январе 2019 года.

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