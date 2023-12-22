Комитет по строительству в 2023 году заключил 131 контракт на 103 млрд рублей

За 2023 год Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил 131 контракт на 103 902 141 288, 05 рублей, сообщил портал "Строительный Петербург".

В их числе:

– 6 контрактов на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы на 20 978 614 258, 80 рублей,

– 85 контрактов на строительно-монтажные работы на 81 436 606 721, 13 рублей

– 40 контрактов на проектно-изыскательские работы на 1 486 920 308,12 рублей.



В том числе были заключены контракты:

– на реконструкцию здания "Колледжа судостроения и прикладных технологий" на Кронштадтской улице, д.5, лит.А;

– на строительство поликлиники для взрослых на территории между пр.Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул.;

– на строительство здания для "Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М.И.Глинки" на Союзном пр., участок 9.

– Особое внимание стоит уделить контрактам на проектирование и строительство школ в Петергофе на Ропшинском шоссе, участок 144 и на улице Щербакова, участок 25.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)