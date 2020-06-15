Комитет по строительству прокомментировал потоп в "Ленэкспо"

Чиновники заявили, что подрядчик устраняет все возникающие на территории госпиталя сложности в оперативном порядке.

В Комитете по строительству Петербурга прокомментировали новость о потопе во временном госпитале в "Ленэкспо". Чиновники заявили, что излишки воды действительно скапливаются на полу и в санузлах. На данный момент санитары убирают все вручную.

"Говоря о причинах, нужно понимать, во-первых, что это первый для Санкт-Петербурга опыт создания временного госпиталя, тем более не новое его строительство, а переоборудование существующего объекта. Во-вторых, нельзя забывать про человеческий фактор. К сожалению, пациенты зачастую проливают воду мимо душевых поддонов, несмотря на наличие занавесок, в результате чего она скапливается на полу. Кто-то выбрасывает в унитазы предметы личной гигиены", - заявили в Комитете, добавив, что подрядчик устраняет все возникающие на территории госпиталя сложности в оперативном порядке.

В настоящий момент ведутся работы по устранению возникшей нештатной ситуации. Прорабатывается техническая возможность автоматизированной откачки воды при помощи насосов. Оборудование уже закуплено и будет установлено в ближайшее время.

"Сейчас работы ведутся с одной стороны павильона №7, в зоне, где санузлы пока не эксплуатируются. Завтра в течение дня там будут установлены насосы, которые позволят не допустить скопления воды. После чего для монтажа оборудования будут закрыты действующие сегодня душевые. Таким образом, к концу следующей недели все возникшие сложности будут устранены", - отметили в Комитете.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня вода затопила третий пост во временном госпитале в "Ленэкспо". Как заявили очевидцы в соцсетях, вода подступала к кроватям. Они уточнили, что в медучреждении закрыты все душевые комнаты кроме одной.

Ранее в Комитете по строительству прокомментировали ситуацию с обрушением потолка в "Ленэкспо".

Видео: ВКонтакте / Нелли Вавилина