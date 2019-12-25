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Петербургский комитет по промышленной политике получил новые полномочия в связи с коронавирусом
Сегодня, 10:13
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himif

Петербургский комитет по промышленной политике получил новые полномочия в связи с коронавирусом

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Теперь ведомство сможет подтверждать целевое назначение ввозимых в страну товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Петербургский Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле расширил новые полномочия после подписания губернатором Александром Бегловым Постановления городского правительства. Согласно документу комитет теперь сможет подтверждать целевое назначение ввозимых в страну товаров, которые нужны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 13 апреля.

Точный перечень товаров в документе не указывается, предположительно, речь может идти о медицинских масках и средствах индивидуальной защиты, а также об антисептических средствах. Отмечается, что подтверждение целевого назначения необходимо, чтобы при уплате ввозной таможенной пошлины предоставлялись льготы. 

Ранее Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

Фото: pixabay; пресс-служба Смольного

Теги: ввоз товаров, комитет по промышленной политике, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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