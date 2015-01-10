В Петербурге комитет по благоустройству начал борьбу с обледенением дороги

Пока это происходит локально – только там, где необходимо, и в небольших объемах.

На выходных в Петербург пришли ночные заморозки, и для безопасности автомобилистов и пешеходов Комитет по благоустройству приступил к обработке дорог противогололедными материалами. Пока это происходит локально – только там, где необходимо, и в небольших объемах. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

За прошлую неделю предприятиями Комитета по благоустройству с проезжей части и тротуаров было собрано и вывезено почти 1500 тонн смета и 885 кубометров мусора. Чтобы промыть покрытие магистралей и пешеходных зон, спецтехника использовала 30 тысяч кубометров воды. Некоторые улицы чистились с применением шампуня, его потребовалось 8 тысяч литров.

Садовники в октябре продолжают осенние посадки деревьев и кустарников, на прошедшей неделе к этим работам прибавилась подготовка к будущему цветочному сезону – высаживались луковицы тюльпанов, нарциссов, мускари, крокусов.

По данным синоптика Александра Колесова, предстоящей ночью по всему Петербургу ожидается отрицательная температура.

Фото: Комитет по благоустройству