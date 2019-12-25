Температура в октябре может опуститься до нуля градусов.

В пятницу, 16 октября, в Петербурге ожидают первый снег.

В Смольном отмечают, что комитет по благоустройству готов к зиме. Специалисты "живут" в зимнем режиме и ожидают новые вызовы. Работники комитета готовы к уборке снега. Выпадет ли снег, пока неизвестно точно. Однако столбик термометра может резко показать до нуля градусов.

Ранее мы писали, что в пятницу циклон пригонит более холодные воздушные массы следствием чего станут облачная погода и кратковременные дожди. В некоторых районах ожидается дождь с мокрым снегом.

Фото: Piter.TV