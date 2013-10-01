Комитет Совфеда поддержал закон о цифровом рубле

Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал верхней палате парламента поддержать базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля. Речь идет о появлении в стране третьей формы национальной валюты. Известно, что российские сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании от 19 июля. В тексте законопроекта говорится о том, что будет введены в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля. В частности, власти закрепят статус и операции с ним, взаимоотношения оператора платформы (Банка России), ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).
Напомним, что операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые определит Совет директоров Банка России. Дополнительно эти аналитики установят тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и те сроки, в которые кредитные организации должны будут обеспечить клиентам возможность проведения операций с финансами. Граждане смогут осуществлять платежи и переводы бесплатно. Для бизнес-индустрии тарифы могут составить 0,3% от платежа.
Минфин планирует увеличивать объем госдолга.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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