Комиссию по правам мобилизованных предложили создать Беглову

Тихонова предложила включить в состав комиссии омбудсмена по правам человека в Петербурге, объединения солдатских материй, лидеров общественного мнения, НКО (включая правозащитные), представителей комитетов по здравоохранению и социальной политике и других ведомств.

В понедельник, 26 сентября, председатель общественного движения содействия развитию социальной сферы "Воля Петербурга", экс-депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова предложила создать межведомственную наблюдательную комиссию за частичную мобилизацию в Петербурге. С этим она обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову, пишут "Невские новости".

Тихонова рассказала, что в первые дни кампании показали, что военкоматы якобы регулярно вручают повестки всем подряд без оглядки на заявления Минобороны. Минобороны указывало конкретные категории лиц, которые подлежат призыву во время частичной мобилизации.

По мнению Тихоновой, комиссия станет гарантией того, что комиссариаты будут выполнять условия министерства, а сам процесс мобилизации станет прозрачнее. Также она предложила включить в состав комиссии омбудсмена по правам человека в Петербурге, объединения солдатских материй, лидеров общественного мнения, НКО (включая правозащитные), представителей комитетов по здравоохранению и социальной политике и других ведомств.

Фото: Piter.tv

