Российская комедия "Марафон желаний" выйдет на экраны в январе

Трейлер картины о чуде и желаниях появился в сети 12 декабря.

В сети появился трейлер российской комедии "Марафон желаний". 12 декабря кинокомпании Versus Pictures, "САГА" и кинопрокатная компания "Каропрокат" представили основной трейлер картины.

Режиссер Даша Чаруша и сценарист Александр Гудков представили, что было бы, если б желания исполнялись, стоит их только записать в блокнот. У Марины есть запас из семи самых главных желаний: выйти замуж, увидеть Париж, отдать кредит... Только пересадка в петербургском аэропорту и нежданная встреча переворачивает планы девушки. Чем это все это закончится?

В фильме снялись Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Павел Деревянко, а также телеведущая Маша Миногарова и звезды, известные по участию в комедийных ситкомах и шоу – Александр Гудков, Яна Троянова, Екатерина Варнава. Примечательно, что часть съемок действительно проходила на территории Пулково.

В кинотеатрах комедия появится уже 23 января.

Также в сети появился трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном.

Видео: Марафон Желаний Фильм / YouTube