Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО

Летчик рассказал о трудностях боевых вылетов на СВО.

Российские экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа для того, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем противовоздушных систем противника. Соответствующей информацией с журналистами поделился командир с позывным "Кабан", ролик в интервью размещен в социальных сетях при помощи пресс-службы министерства по обороне. Летчик заметил, что техника не один раз помогала выходить из "передряг" благодаря своей надежности.

Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах. российский пилот

Эксперт полагает, что в боевых действиях самым сложным процессом является уход от огня противника. Он пояснил, что пило начинает по-максимуму использовать свои человечески е возможности, когда оборудование показывает, что по воздушному судну ведется атака или есть воздействие какого-либо облучения. Летчик заметил, что вертолет Ми-35 рассчитан на меньшие возможности, но ему удается вывезти ситуацию.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости