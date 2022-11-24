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Командир отряда "Крым" заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ

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По его словам, сейчас наемники получают по 1000 евро в день.

Командир отряда "Крым" с позывным "Бонд" заявил о падении зарплат иностранных наемников в украинской армии. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам командира отряда, средняя зарплата иностранных наемников упала на 200-500 евро в сутки. Сейчас бойцы получают по 1000 евро в день. Он уточнил, что данные об их зарплатах были получены из показаний пленных и радиоперехватов.

Ранее Пушилин заявил, что жители ДНР призывного возраста могут выезжать в другие регионы РФ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: зарплаты, иностранные наемники, командир, крым, отряд, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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