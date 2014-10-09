Командир отряда "Енисей" "Амиго": ВСУ начали терять силы в районе Соледара

Добровольцы за два месяца отразили порядка 40 украинских атак в районе Соледара.

Вооруженные силы Украины начали терять силы в районе Соледара из-за безуспешных попыток контратаковать российские войска. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Амиго".

По словам военнослужащего, обстрелы со стороны украинских войск фактически не прекращаются. Он подчеркнул, что это позволяет российским военным держать их в тонусе. Командир отметил, что силы у противника тают, и они делают свои попытки контратаковать более яростными. Он также сообщил, что добровольцы за два месяца отразили порядка 40 украинских атак в районе Соледара.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52.

Видео: Telegram / РИА Новости