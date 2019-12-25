Команда Трампа планирует новые санкции против России

По информации источника, такой вариант рассматривают Госдеп и Министерство финансов США.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует новые санкции против России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего высокопоставленного чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида.

По информации источника, такой вариант рассматривают Госдеп и Министерство финансов США. Его готовы применить в том случае, если Трамп посчитает, что Россия будет не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Отметим, что 12 апреля американский лидер продлил на год пакет нынешних санкций против Москвы.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине "войной Байдена".

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