Колокольню Спаса на Крови в Петербурге закроют лесами

Ордер выдан на пять лет, действовать он будет до 30 апреля 2027 года.

ГАТИ Петербурга согласовала установку лесов на здании храма Воскресения Христова, в частности – колокольни. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Ордер выдан на пять лет, действовать он будет до 30 апреля 2027 года. После установки лесов в храме начнутся реставрационные работы. Сначала специалисты изучат состояние кирпичной кладки колокольни, фасада, элементов декора. Затем эксперты разработают методику реставрации Спаса на Крови.

Работы по реставрации собора начались в июле 2017 года. В 2021 году завершилось восстановление центрального шатра.

Фото: Piter.tv