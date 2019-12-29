Подавляющее большинство правонарушений выявляется силами подразделений собственной безопасности.

Владимир Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов личного состава для МВД. Глава ведомства рассказал, что на первом плане стоит задача укрепления дисциплины законности.

Подавляющее большинство правонарушений выявляется силами подразделений собственной безопасности. По словам министра, соответствующая работа будет продолжена "невзирая на имиджевык потери"

Также Колокольцев считает необходимым обеспечить сотрудников социальными гарантиями. Самое пристальное внимание уделяем поддержке семей наших погибших коллег. По его данным в 2019 году при исполнении погибли почти 60 полицейских, свыше 3000 пострадали.

Видео: Главное управление Росгвардии по г. Москве, МВД России