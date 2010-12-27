Колокольня Анненкирхе получила свой крест обратно спустя 80 лет

Событие было приурочено к к 239-му дню рождения.

Спустя 80 лет вернули крест на купол церкви Святой Анны. Событие было приурочено к 239-му дню рождения. Об этом сообщают СМИ.

По словам настоятеля храма Евгения Раскатова, произошедшее является радостным событием для петербуржцев.

"Мы запросили чертеж КГИОП, по сути он повторяет исторический крест" - сказал настоятель.

В настоящий момент прихожане собирают деньги на реставрацию Анненкирхе.

Отметим, что за всю свою историю Анненкирхе пережила немало изменений: сначала е разрушили, затем превратили в кинотеатр, позже открыли рок-клуб, а потом церковь сгорела. На данный момент это место используется не только для служб, но и в качестве культурного центра: здесь проводят выставки, концерты и спектакли.

Фото: ВКонтакте/Родительский Совет № 239