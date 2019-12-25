Коллекторское агентство из Петербурга оштрафовали на 300 тыс. за звонки непричастному лицу

Женщина, которой звонили, по ее словам, не знает должника.

Коллекторы незаконно преследовали петербурженку, которая не имела никакого отношения к должнику. С организации взыскали штраф за их деятельность, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Гражданка обратилась к судебным приставам с заявлением о том, что коммерческая организация нарушает ее права. Ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестных с требованием вернуть чужой долг.

Расследование показало, что у организации были многократные нарушения положений Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Потерпевшая предупреждала коллекторов, что должника она не знает, однако ей продолжили звонить. Суд назначил наказание коммерческой организации в виде штрафа в 300 тыс. рублей.

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