Количество инфекционных больных в Петербурге сократилось на 100 человек по сравнению с прошлой неделей

В Северной столице завершается эпидемия гриппа и ОРВИ.

В Петербурге резко снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Однако, медики отметили, что уровень обратившихся в больницы с данными диагнозами все еще превышает допустимый. Такие данные предоставили доктора инфекционной больницы имени Боткина, неделю наблюдая за ситуацией в городе.

Согласно полученным сведениям, в период с 16 по 25 марта медики приняли в своем учреждении 654 человека. С 1 по 8 апреля - - и- число составило 475 пациентов, за следующую неделю (с 9 по 15 апреля) - еще на сто жителей Петербурга меньше. Прогнозы достаточно оптимистичные: ожидается эпидемиологический спад.

Напомним, что максимальный уровень заболевших был зарегистрирован в середине марта. В этом году карантин по Санкт-Петербургу был объявлен позже обычного срока из-за затянувшихся холодов. В результате эпидемии погибло двое человек.

