Прирост супермаркетов в Петербурге составил 35,5% за прошлый год

Всего в городе доступны примерно 3,6 тыс. супермаркетов.

За 2022 год в Северной столице выросло число супермаркетов. По данным исследования, проведённого аналитиками сервиса 2ГИС, прирост подобных торговых точек в Петербурге составил 35,5%.

Как выяснилось, обозначенный показатель стал самым высоким среди всех регионов РФ. Всего в городе доступны примерно 3,6 тыс. супермаркетов, в то время как в прошлом году их насчитывалось примерно 2,7 тыс.

Кроме того, в тройке лидеров по приросту количества супермаркетов оказались Екатеринбург (30%) и Краснодар (около 20%).

Ранее мы сообщили о том, что спрос на барменов в Петербурге возрос на 146%.

Фото: Piter.TV