В Петербурге из-за коронавируса почти вдвое сократилось количество спектаклей

В прошлом году на январь пришлось 1625 постановок, в этом – всего 940.

Пандемия коронавируса изменила не только привычный ритм жизни петербуржцев, но и внесла коррективы в их культурный досуг. За год количество спектаклей в городе сократилось почти вдвое. Если в январе прошлого года было 1625 постановок, то в январе 2021 – их всего 940. Об этом свидетельствуют данные портала Peterburg2.

По подсчетам журналистов, количество театральных событий в городе сократилось на 42%. Причин этому несколько. Одной из них является новогодний локдаун: театры закрылись 30 декабря 2020 года и открылись для зрителей лишь 7 января с посадкой 25%. Кроме того, в январе 2020 было много детских спектаклей-елок. В этом году их также отменили из-за коронавирусных ограничений.

Ожидается, что в феврале ситуация с числом спектаклей в городе немного стабилизируется. С 16 января возможность заполняемости зала вырастет с 25 до 50%.

Ранее стало известно, какие спектакли увидели петербуржцы в новогодние праздники.

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