Стало известно, какие спектакли увидели петербуржцы в новогодние праздники

Театры в городе работают с 7 января.

С момента открытия петербургских театров прошло 2 дня. Согласно постановлению городского правительства, они начали принимать зрителей с 7 января, то есть, на три дня раньше запланированного срока.

Напомнним, что для посетителей открыты залы Мариинского, Александрийского, Михайловского театров, театра имени Ленсовета, "Приюта комедианта", "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова, "За Черной речкой", театра "ЦЕХЪ".

Кроме того, спектакли могут посетить и дети младше 16 лет: подходящий репертуар для них в новогодние праздники представили "Балтийский дом", "Мастерская на каникулах", Михайловский театр и ТЮЗ имени Брянцева.

Так, артисты ТЮЗа сыграют на сцене родного театра спектакли "Морозко", "Снежная королева" и "Денискины рассказы". Кроме того, маленькие петербуржцы смогут посмотреть постановки "Незнайка на Луне" и "Остров сокровищ" в "Балтийском доме". "Мастерская на каникулах" подготовил спектакль "Том Сойер".

Постановки будут доступны и для любителей балета - в Александринском театре два раза в день будут исполнять "Щелкунчика" и "Лебединое озеро". Детскую версию постановки представят в Михайловском театре. Зрители Мариинского театра смогут увидеть такие классические спектакли, как "Дон Кихот" и "Ночь перед рождеством".



Ранее мы рассказали о том, что театры возобновляют работу в Петербурге в ограничительном режиме.

Фото: Piter.TV