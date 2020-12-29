Театры возобновляют работу в Петербурге в ограничительном режиме

Теперь на культурные учреждения накладываются жесткие "антивирусные" обязательства.

Петербургские театры возобновляют свою работу в ограничительном режиме. Теперь на культурные учреждения накладываются жесткие "антивирусные" обязательства.

Посещение театров возможно только при условии соблюдения карантинных мер. Дети младше 16-ти лет также имеют возможность попасть на представления. Однако, многие запреты сохраняются до сих пор. До сих пор запрещено посещать театры организованными группами, залы должны быть заполнены только на четверть.

Театры обязали измерять температуру на входе, контролировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции в борьбе с коронавирусной инфекцией. За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор. По мере необходимости будут проводиться выездные проверки.

До 10 декабря театры покажут зрителям более 30 спектаклей.

С 4 января в Петербурге возобновилась работа ресторанов, баров и кафе. Они были закрыты с 30 декабря по 3 января включительно.

Фото: Piter.tv

