Эксперт: "Количество смертей от коронавируса может снизиться до 0,5%"

Чем больше людей болеет, чем меньше тяжесть заболевания и смертельных исходов.

В медицинской литературе упоминаются несколько вспышек коронавируса с атипичной пневмонией. Пик приходился на 2002 и 2012 года. Они были менее выраженные по распространенности, но более тяжелые. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал кандидат медицинских наук, врач-невролог Дмитрий Гуревич.

Геном коронавируса был известен и раньше. Этот вирус – не новый. <…>Согласно источникам, до 80% населения имеют антитела к коронавирусу, другое дело, что штаммы разные, – рассказал Дмитрий Гуревич

Как пояснил кандидат медицинских наук, степень тяжести данного заболевания меняется в зависимости от распространенности вируса. То есть чем больше людей болеет, чем меньше тяжесть. Количество летальных исходов гораздо меньше, чем в 2002 и 2012 годах. По мнениям специалистов, количество летальных исходов может снизиться до 1-0,5%.

Однако, Гуревич считает, что расслабляться не стоит. Поддаваться панике не нужно, но следует серьезно подходить к вопросу коронавируса и следовать ограничительным мерам.

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