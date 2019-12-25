За последние сутки в РФ выявили 52 новых пациентов с коронавирусом.

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России. Общее количество выздоровевших пациентов с данной инфекцией выросло до 9 человек. Соответствующие данные предоставлены сайтом стоп-коронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день умерших от коронавируса нет. Утром 20 марта стало известно о том, что три жителя Хабаровского края скрыли информацию о том, что они вернулись из Италии после поездки. У всех путешественников тесты показали положительный результат на коронавирус. Сейчас медики определяют лица, которые вступали с пациентами в непосредственный контакт. Предположительно, инфицированные за продолжительное время могли успеть серьезно разнести коронавирус по региону.

Тамбовские власти рассказали о пациентах с подозрением на коронавирус.

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