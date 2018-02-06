Количество погибших в аварии в Ленобласти увеличилось до девяти человек

Представители ГУ МЧС предоставили новые данные о погибших под Тихвином.

Согласно уточненной информации, в смертельной аварии под Тихвином погибли девять человек. Они умерли на месте от полученных травм. Сообщается, что жертвами трагедии стали восемь пассажиров микроавтобуса “Форд Торнео” и его водитель.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на трассе "Тихвин-Новая Ладога", теперь же сотрудники ГУ МЧС по региону рассказывают, что машины столкнулись на дороге "Вологда-Новая Ладога".

Еще один участник ДТП госпитализирован. Медики забрали шофера грузовика “Ивеко” в Тихвинскую больницу. Его состояние неизвестно. Напомним, что подробнее о произошедшем Piter.tv писал в этом материале