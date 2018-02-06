Количество погибших в аварии в Ленобласти увеличилось до девяти человек

Согласно уточненной информации, в смертельной аварии под Тихвином погибли девять человек. Они умерли на месте от полученных травм. Сообщается, что жертвами трагедии стали восемь пассажиров микроавтобуса “Форд Торнео” и его водитель.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на трассе "Тихвин-Новая Ладога", теперь же сотрудники ГУ МЧС по региону рассказывают, что машины столкнулись на дороге "Вологда-Новая Ладога".
Еще один участник ДТП госпитализирован. Медики забрали шофера грузовика “Ивеко” в Тихвинскую больницу. Его состояние неизвестно. Напомним, что подробнее о произошедшем Piter.tv писал в этом материале.
Piter.tv также публикует список людей, считающихся погибшими в данной аварии:
Сызранцев Роман (водитель "Форд Тонео", личность определена по страховым документам на транспортное средство), 1977 г.р, - погиб
Комаров Марк Андреевич, 1998 г.р. - погиб
Мудрёнов Денис Андреевич. 1991 г.р., - погиб
Девляев Юрий Алексеевич, 1991 г.р. - погиб
Жарикова Ольга Антоновна, 1961 г. р. - погибла
Музинов Антон, имя установлено по банковской карте, - погиб
Неопознанное тело
Неопознанное тело
Неопознанное тело