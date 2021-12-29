В ковидных больницах Петербурга лежат почти 8 тысяч пациентов

В это же время дома лечатся 127 763 петербуржца.

За сутки из-за коронавируса в инфекционные палаты госпитализировали 885 пациентов. Это самый большой показатель с лета 2021 года.

Всего, по данным на 3 февраля, в стационарах находятся лежат 7 927 горожан с ковидом и пневмониями, 598 из них – в реанимации, 302 – на ИВЛ. В это же время дома лечатся 127 763 петербуржца. В Петербурге 31% свободных коек.

Также стало известно, что на помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов и 300 ординаторов.

Фото: Piter.tv