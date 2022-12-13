Количество обращений горожан в Службу "122" в 2022 году превысило 8 миллионов

Нагрузка по количеству обращений увеличивалась в зависимости от сезонных всплесков простудных заболеваний и уровня заболеваемости Covid-19.

За прошлый год Служба "122" приняла более 5,5 миллиона обращений граждан с целью вызова врача на дом, более 1,8 миллиона обращений для записи к врачам-специалистам, а также более 344 тысяч обращений по вопросам вакцинации и записи на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Нагрузка по количеству обращений увеличивалась в зависимости от сезонных всплесков простудных заболеваний и уровня заболеваемости Covid-19. В декабре 2022 года Служба "122" приняла более 1 380 000 обращений петербуржцев. Средняя нагрузка составила около 44 800 обращений в день, максимальная нагрузка была отмечена 13 декабря, в этот день число обращений достигло показателя в 89 065.

Звонки на номер 122 бесплатны со стационарных и мобильных телефонов на территории Петербурга. За пределами города Служба "122" доступна по телефону (812) 246-5-122, стоимость вызовов определяется в соответствии с тарифами оператора связи.

Также подать заявку на вызов врача на дом и уточнить статус поданных заявок по номеру телефона обратившегося можно в чат-боте Службы "122".

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