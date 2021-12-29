Количество машин для уборки улиц в Петербурге планируют увеличить к концу года

На данный момент эксперты рассчитывают потребности города для закупки необходимой техники.

В четверг, 17 февраля, стало известно, что в Петербурге планируют существенно увеличить парк коммунальной техники к концу 2022 года. Об этом рассказал председатель жилищного комитета города Олег Зотов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

На данный момент эксперты рассчитывают потребности города для закупки необходимой техники. По словам Зотова, вопрос находится на согласовании с финансовым блоком правительства. Он добавил, что о конкретных цифрах "пока говорить преждевременно".

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Фото: Piter.tv