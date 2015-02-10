Количество краж крышек люков в Петербурге сократилось в 4 раза

За 11 месяцев 2022 года преступники похитили 42 люка, за аналогичный период 2021 года – 171 люк.

В Петербурге в 2022 году в четыре раза снизилось количество краж люков. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

За 11 месяцев 2022 года преступники похитили 42 люка, за аналогичный период 2021 года – 171 люк. Самое большое количество люков в этому году было похищено в Калининском (10 ), Выборгском (9) и Курортном (7 ) районах Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что за хищение крышек колодцев предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Если вы стали свидетелем кражи крышки люка, сообщите об этом в правоохранительные органы или по номеру 004. Если есть возможность, снимите процесс кражи на видео или сфотографируйте злоумышленников.

Ранее в петербургском "Водоканале" назвали основные причины аварий на сетях в зимний период.

Фото: Водоканал