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Количество инфекционных коек в Петербурге могут увеличить за счет федеральных стационаров
Сегодня, 10:34
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nastya960

Количество инфекционных коек в Петербурге могут увеличить за счет федеральных стационаров

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Для переоборудования больниц и закупки дополнительного медицинского оборудования и медицинских материалов понадобится федеральное финансирование.

Накануне состоялось заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории СЗФО. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В заседании приняли участие глава Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Беглов сообщил, что к оказанию медицинской помощи больным коронавирусом подключатся еще семь федеральных стационаров.

Для переоборудования больниц и закупки дополнительного медицинского оборудования и медицинских материалов понадобится федеральное финансирование.

Накануне Петербург получил в дар медицинское оборудование на 700 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: инфекция, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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