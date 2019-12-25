Количество инфекционных коек в Петербурге могут увеличить за счет федеральных стационаров

Для переоборудования больниц и закупки дополнительного медицинского оборудования и медицинских материалов понадобится федеральное финансирование.

Накануне состоялось заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории СЗФО. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В заседании приняли участие глава Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Беглов сообщил, что к оказанию медицинской помощи больным коронавирусом подключатся еще семь федеральных стационаров.

Для переоборудования больниц и закупки дополнительного медицинского оборудования и медицинских материалов понадобится федеральное финансирование.

Накануне Петербург получил в дар медицинское оборудование на 700 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV