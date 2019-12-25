Кокорину подарили кроссовки как у Марти из "Назад в будущее"

Nike MAG Back to the Future выходили в 2011 году ограниченной серией.

В своем Instagram Кокорин поделился фотографией, которую подписал "подарки". На снимке он красуется в кроссовках Nike MAG Back to the Future, как у Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее-2".

Лимитированная коллекция вышла в 2011 году тиражом 1500 экземпляров. В 2016 году компания выпустила еще 86 пар. Сейчас такие кроссовки можно приобрести на аукционах, их стоимость доходит до двух миллионов рублей. Однако узнать, подлинные они или нет – очень трудно.

Ранее мы писали, что на воду в катере "Раптор" спустится женский экипаж.

Фото: instagram.com/kokorin9/