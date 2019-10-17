Как сэкономить на такси и каршеринге в новогодние праздники

Перед Новым годом цены на поездки зависят от спроса и количества свободных машин. Повышение тарифов связано с нехваткой водителей в определённые часы. Яндекс Go рекомендует, когда выгоднее совершать поездки в праздник.

Советы для выгодных поездок:

31 декабря: Завершайте поездки до 20:00. После 22:00 спрос снижается, но к полуночи водители уходят с линии.

1 января: С 00:00 до 2:30 цена высока из-за малого числа машин. Самое удачное время для поездок — с 2:30 до 4:30 и с 08:00 до 11:00. Днём с 11:00 до 15:00 спрос повышается, но затем вновь снижается.

Каршеринг как альтернатива

В отличие от такси, стоимость каршеринга не зависит от количества водителей на линии. Это делает его более выгодным в моменты высокого спроса. Например, на каршеринге можно отправиться в гости, а вернуться на такси.

Такой подход позволит снизить расходы, сохранив удобство передвижений в праздничные дни.

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Фото: Piter.tv