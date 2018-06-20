"Код Красный" как английский вариант "Красного воробья"

Как заявляют создатели фильма, кинолента "Код "Красный" рассказывает историю, основанную на реальных событиях.

В четверг, 18 апреля, на большие экраны вышел фильм "Код "Красный". Издание "kinoafisha.info" устроило закрытый показ премьеры в киноцентре "Ленфильма".

В картине рассказывается история англичанки Джоан Стенли (Джуди Дэнч), работавшей на советскую разведку. Женщина передавала КГБ секретные документы по разработке атомной бомбы. По сюжету, только благодаря этим бумагам в СССР смогли создать ядерное оружие. "Я делала это ради того, чтобы не было Третьей Мировой", - признается постаревшая героиня, когда в ее дом спустя полвека приезжает ФБР. Но так ли это было на самом деле?

Как заявляют создатели фильма, кинолента "Код "Красный" рассказывает историю, основанную на реальных событиях. Англичанка Мелита Норвуд на протяжении трех десятилетий сотрудничала с советской разведкой, передавая различные сведения об обстановке в стране. В КГБ ее называли "дисциплинированным и преданным агентом, делающим всё зависящее, чтобы помочь советской разведке". Норвуд, так же, как и Джоан Стенли, работала в Англии и имела отношение к ядерным разработкам. Только вот в фильме героиня приходит в подобную контору с 1937 года, а в реальной жизни атомное оружие стали разрабатывать с 1940 года. Можно закрыть на это несоответствие глаза, однако, как героиня попала туда, если в студенческие времена она была членом компартии? Мелита Норвуд, к примеру, работала секретарём в Британской ассоциации исследований в области цветных металлов, которая отдаленно содействовала атомным разработкам, но при этом, не была закрытым и секретным предприятием.

В картине зритель видят взаимодействие британских и канадских ученых. Они рассуждают, можно ли передавать разработки о бомбе в СССР. Большинство приходит к выводу, что делать этого не следует: если во время войны они являются союзниками, то после вполне могут снова стать врагами. В текстах идет речь о том, что советские ученые совершенно ничего не добились и лишь просят данные от британских коллег. К слову, в 1940-х годах, когда в Советском Союзе уже достаточно активно разрабатывали бомбу. В 1949 году на Семипалатинском полигоне (Казахстан) прошли успешные испытания первого советского заряда. Нуждались ли советские ученые в английских разработках в 1940-е, как это отражено в фильме? История умалчивает.

Отдельное слово хочется сказать о коммунистах в этом фильме. Бедная еврейская семья Соня и Лео учатся в Гарварде (?), далее Лео получает должности в крупных институтах, а "бедная сирота" Соня непонятно, на какие средства путешествует по миру, пока, наконец, не встречает богатого спутника. Советская разведка изображена крайне опустившимися людьми, один из которых – гей, другая – проститутка, а третий – коммунист, сочувствующий Сталину. Соня, родив от названного брата Лео сына, в итоге, через несколько лет, отдает приказ об убийстве бывшего любовника и соратника. Не верится, что советская разведка, по истине, искусно работавшая все военные и послевоенные годы могла так "опростоволосится" (другого и слова нет) и взять на работу людей, которые максимально привлекают к себе внимание. Хотя бы тем фактом, что в студенчестве были коммунистами и не изменяют своим взглядам во взрослой жизни. Ведь таких людей будут подозревать в первую очередь, случись какая - либо утечка информации.

В фильме "Код "Красный" есть несколько прекрасных моментов. В первую очередь, красивая операторская съемка, во- вторых - игра неподражаемой Джуди Дэнч. Но, в целом, это - картина, снятая отчасти из-за пропаганды. По степени нагнетания, очень походит на "Красный воробей" Френсиса Лоуренса. Даже названия кинокартин схожи. Учитывая наши нынешние отношения с Лондоном, отравление Скрипалей, международный прокат картины "Код "Красный" - отличный способ уколоть Россию. Жаль, что фильмы в мире ( в том числе, и в нашей стране) стали снимать с целью задеть политических оппонентов. Мелита Норвуд, проработавшая на русскую разведку с 1930 по 1970-е годы, безусловно, достойна того, чтобы о ней сняли фильм. Но не такой, как "Код "Красный".

Видео: Youtube / HD Трейлеры.

Фото: Кинопоиск.