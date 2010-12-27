Ко Дню ВМФ улицы Петербурга промывают шампунем

Ко Дню ВМФ дорожники моют улицы, набережные и спуски к воде при помощи специального шампуня.

Дорожники Петербурга подготовят город ко Дню ВМФ. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

При помощи специального шампуня промывают набережные, спуски к воде, ограждения в центральной части города, на Васильевском острове, Петроградской стороне, в Кронштадте и других районах.

Также сообщается, что на дорогах будут дежурить аварийные бригады с необходимым оборудованием. Порядок на празднике будут поддерживать более 100 дворников. А на Дворцовой площади, где пройдет концерт, установят 26 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Уборка завершится к 6:00 в понедельник.

Фото: gov.spb