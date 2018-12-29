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В Петербурге презентовали книгу о погибших в годы войны писателях
Сегодня, 10:17
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Alena_Zinovieva

В Петербурге презентовали книгу о погибших в годы войны писателях

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В произведении собраны биографии 62 литераторов.

В Петербурге презентовали книгу о ленинградских писателях, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Ее автором стал экс-руководитель редакции художественной литературы "Лениздата" Анатолий Белинский. Об этом пишет ТАСС.

В книге собраны краткие биографии и фотографии 62 литераторов, среди которых прозаики, литературоведы, переводчики и поэты. 16 из них погибли на полях сражений, а еще 46 скончались в Блокадном Ленинграде.

Белинский работал над книгой около года. Автор хочет распространить свое произведение по городским библиотекам.

Ранее мы писали, что в Петербурге презентовали книгу Даниила Гранина "Последняя тетрадь".

Фото: Википедия / Boris Kudoyarov

Теги: анатолий белинский, блокадный ленинград, великая отечественная война, книга о погибших писателях
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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