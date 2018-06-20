"Инсендио": польские священники сожгли книги о Гарри Поттере

Также в костер попали и книги "Сумерки".

Польские священники в Гданьске перед костелом сожгли книги о волшебниках, вампирах и оборотнях. Об этом сообщает фонд SMS z Nieba.

Фонд опубликовал фотографии, на которых видны книги и другие вещи, сложенные в костер. Не избежали сожжения книги о Гарри Поттере, "Сумерки", "Тайны древней медицины и магии". Огню были преданы маски и статуэтки, относящиеся к другим религиям и верованиям.

Священнослужители объясняют, что их акция – это форма символической борьбы с вещами, которые противоречат заповедям божьим и католической церкви. Все книги и вещи приносили сами верующие.

Ранее на Piter.TV: Редкую книгу о Гарри Поттере купили на аукционе за 74 тысячи долларов.

Фото: Fundacja SMS Z NIEBA/ Facebook