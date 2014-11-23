Произведения Пушкина и Достоевского вошли в список любимых у россиян

На вершине рейтинга оказался роман-эпопея Льва Толстого "Война и мир"

Жители России назвали свои любимые книги. На вершине рейтинга оказался роман-эпопея Льва Толстого "Война и мир". Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Второе место занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Тройку лидеров замкнуло произведение Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Также в списке любимых книг оказалась "Капитанская дочка" Александра Пушкина, "Тихий Дон" Михаила Шолохова и "Мертвые души" Николая Гоголя.

Из зарубежной литературы жители России высоко оценили "Графа Монте-Кристо", "Маленького принца" и "Унесенные ветром". При этом каждый 20-й россиянин признался, что не читает художественную литературу.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером рейтинга городов России для отдыха в праздники.

Фото: pexels.com