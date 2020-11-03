Клумбы Петербурга оформят в стиле Года науки и технологий

Первые цветы начнут высаживать в конце апреля, если позволит погода.

В пятницу, 26 марта, специалисты Петербурга разработали эскизы цветочного оформления города на весенне-летний период с учетом выбранной тематики Года науки и технологии, которую объявили в этом году в России. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

По словам чиновников, садовники начнут высаживать первые цветы в конце апреля, если позволит погода. В текущем году зацветут более полумиллиона двулетних виол, около 33 тысяч многолетних растений, 4,2 миллиона летников, а также 205 тысяч тюльпанов.

Специалисты готовят растения к посадкам в теплицах и оранжереях. Так, в садово-парковом предприятии "Пушкинское" ассортимент летних цветов состоит более чем из 40 видов. В целом мощность этого тепличного комплекса позволяет выращивать до 1,3 миллиона штук рассады.

Ранее мы писали, что Гатчинский парк до конца апреля закроют на просушку.

Фото: pixabay