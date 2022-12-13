Петербуржец откроет городской клуб любителей французских бульдогов

Порода считается одной из самых популярных во всём мире.

Житель Северной столицы Даниил Филатов намерен открыть городской Клуб любителей французских бульдогов. О своей инициативе молодой человек рассказал "Петербургскому дневнику".

Я хочу создать место, где владельцы французских бульдогов смогут общаться, обмениваться советами и демонстрировать собственных питомцев. Возможно, мы будем устраивать некие "гаражные распродажи", на которых можно будет выгодно продать или приобрести шлейки и прочие нужные французским бульдогам вещи. Я уже нашел помещение около Таврического сада, думаю, клуб заработает ближе к лету. Даниил Филатов, петербуржец

Французский бульдог является одной из самых популярных во всём мире пород собак уже третий век подряд. У питомцев даже есть неофициальный праздник – Международный день французского бульдога, отмечаемый 28 апреля. В Россию породу привезли в конце ХIХ века через Петербург. В связи с этим, именно "французы" тесно связаны с историей Петербурга, а жители города продолжают выбирать их в качестве домашних любимцев. Знаменитыми владельцами собак были князь Феликс Юсупов, оперный певец Федор Шаляпин и великая княжна Татьяна.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском ЗакСе создадут рабочую группу по вопросам содержания питомцев.

Фото: Личный архив Даниила Филатова