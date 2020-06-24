Байкеры клуба “Ночные волки” устроили мотопробег по границам обороны блокадного Ленинграда

Мотопробег посвящен Дню защитника Отечества.

Байкеры из клуба "Ночные волки" устроили зимний мотопробег по границам обороны блокадного Ленинграда. Мотопробег стартовал у мемориала "Стальной путь", где байкеры возложили цветы и почтили память героев, которые трудились на Дороге жизни во времена блокадного Ленинграда.

Мотоциклы были украшены флагами и наклейками с хештэгом #ямыигнат. Тем самым байкеры выразили поддержку ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, а также павшим и живым героям в его лице.

Ранее Piter.TV писал, что глава "Мотоциклистов Санкт-Петербурга" подвел итоги сезона.

Фото: ЛенТВ24