Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд

Премьера клипа состоялась 8 мая на YouTube, и уже в первый день ролик посмотрели 43 миллиона человек.

Клип на трек "Gooba" американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69 установил рекорд на YouTube/

Премьера клипа состоялась 8 мая и уже в первый день ролик посмотрели 43 миллиона человек. Клип на трек "Gooba" стал самым просматриваемым видео в жанре хип-хоп за первые 24 часа. На данный момент у клипа боле 128 миллионов просмотров.

Предыдущий рекорд в данной категории принадлежал Эминему. Клип на трек "Killshot" за первые сутки набрал 38,1 миллионов просмотров. Клип был опубликован в 2018 году.

"Gooba" – первая работа 6ix9ine после того, как в начале апреля музыканта освободили из тюрьмы за несколько месяцев до завершения его двухлетнего тюремного срока. Сейчас он находится под домашним арестом. Музыкант был арестован по обвинению в участии в преступной группировке и хранении огнестрельного оружия.

Группа "Ногу свело!" выпустила клип на песню "Золотое время".

Видео: YouTube/ Tekashi 6ix9ine