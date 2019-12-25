Петербурженка получила к заказу от "Яндекс. Лавки" ведро с мочой

Директор сервиса Илья Красильщик принес ей извинения по телефону, а компания вернула деньги за доставку.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в Петербурге "Яндекс.Лавка" привезла девушке заказ и ведром с мочой. Об этом горожанка написала в Twitter.

"Яндекс.Лавка" прокомментируйте, пожалуйста, какого черта я должна контактировать с биологическими отходами ваших сотрудников. @yingfish

В компании сразу же отреагировали на запрос покупательницы и организовали проверку записей с камер видеонаблюдения. Как оказалось, во время сбора заказа ведра с "сюрпризом" в нём не было. Предполагается, что моча оказалась в пластиковом ведерке после того, как курьер взялся за доставку.

Курьера сразу же уволили, а петербурженке принесли свои извинения и вернули деньги за доставку. Девушка отметила, что если не считать данный инцидент, этот сервис доставки ей очень нравится. Она намерена дальше заказывать еду у этой компании.

В сети же инцидент стал очередной темой для шуток и мемов.

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Фото:@yingfish/Twitter