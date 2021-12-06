Китайский сухогруз выбросило на берег в порту города Холмск на Сахалине

Во время происшествия, на борту были 12 моряков. Все они являются гражданами КНР. Экипаж не стал запрашивать эвакуацию.

В понедельник, 6 декабря, крупное судно оказалось на берегу в порту города Холмск. Об этом сообщило правительство Сахалинской области.

В морской порт Холмского района выехала оперативная группа МЧС. Как сообщили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск", речь идет о китайском сухогрузе Xing Yuan, приписанном в порту Сьерра-Лионе. Судно попало в шторм. Из-за этого, при снятии якоря сухогруз оказался на берегу. Груза на нем нет. Специалисты не зафиксировали серьезных повреждений, поэтому утечки топлива не произошло.

Во время происшествия, на борту были 12 моряков. Все они являются гражданами КНР. Экипаж не стал запрашивать эвакуацию. Из членов команды никто не пострадал.

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Видео: Youtube/Морское Телевидение Холмск