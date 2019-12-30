Китайский такси-агрегатор ищет в России сотрудников

Компания Didi Chuxing хочет открыть офис в России.

Китайская транспортная компания Didi Chuxing, под крылом которой работает агрегатор такси DiDi, намерен открыть офис в России, сообщил 16 января РБК. Представители компании уже ищут потенциальную главу подразделения.

Организация уже провела несколько собеседований с российскими кандидатами, претендующими на должность топ-менеджера, однако точно неизвестно, чем будет заниматься офис компании. Предполагается, что пока Didi Chuxing изучат состояние транспортного российского рынка, после чего примут решение о выходе на него.



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