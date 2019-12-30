В четверг, 16 января, стало известно, что Пулково разорвал договор аренды бизнес-зала с "Аэрофлотом". Об этом сообщает пресс-служба компании.
В пресс-службе отметили, что разрыв договора обусловлен изменениями условий аренды помещений.
Известно, что новые ограничения коснутся пассажиров бизнес и участников программы лояльности "Аэрофлот-Бонус", которые летают авиарейсами компании "России".
Пассажирам полагается компенсация в размере 1 500 миль.
Ранее мы сообщали о том, что пассажиры рейса Петербург-Мурманск рассказали о разгерметизации самолёта в небе.
Фото:pixabay
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