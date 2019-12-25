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Китайская кормовая добавка приостановлена в морском порту Петербурга
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Китайская кормовая добавка приостановлена в морском порту Петербурга

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На этикетке в составе не был заявлен наполнитель – кукурузный крахмал.

В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 19,5 тонн кормовой добавки "Вилзим PHY 10T", предназначенной для сельскохозяйственных животных и птицы. Товар следовал  из китайской провинции Хэбэй в адрес петербургской производственной компании. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Инспектором ведомства было установлено, что на маркировочной этикетке были указаны условия хранения при температуре не выше 37 градусов, а в инструкции по применению от -10 до +35 градусов. Также на этикетке в составе не был заявлен наполнитель – кукурузный крахмал.

Принято решение о временной приостановке груза.

Ранее управление Россельхознадзора приостановило ввоз 200 тонн сливочного масла из Уругвая.

Фото: pexels

Теги: россельхознадзор
Категории: Лента новостей,

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