  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Управление Россельхознадзора приостановило ввоз 200 тонн сливочного масла из Уругвая
Сегодня, 15:13
136
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Управление Россельхознадзора приостановило ввоз 200 тонн сливочного масла из Уругвая

0 0

В документах не было ветеринарных сертификатов на поставки сливочного масла в РФ.

В пятницу, 25 февраля, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора сообщили, что на складе временного хранение должностное лицо управления выявил нарушения при ввозе 8 партий сливочного масла из Уругвая.

Отмечается, что 200 тонн готовой молочной продукции импортировались в адрес московского филиала международной компании, занимающейся импортом сельскохозяйственной продукции и пищевых ингредиентов. 

Во время проверки документарного контроля стало известно, что предварительных уведомлений от компетентного органа Уругвая о выдаче ветеринарных сертификатов на поставки сливочного масла в РФ нет.

Движение партий приостановили. 

Фото: Pexels

Теги: петербург, россельхознадзор, управление россельхознадзора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии