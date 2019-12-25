Управление Россельхознадзора приостановило ввоз 200 тонн сливочного масла из Уругвая

В документах не было ветеринарных сертификатов на поставки сливочного масла в РФ.

В пятницу, 25 февраля, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора сообщили, что на складе временного хранение должностное лицо управления выявил нарушения при ввозе 8 партий сливочного масла из Уругвая.

Отмечается, что 200 тонн готовой молочной продукции импортировались в адрес московского филиала международной компании, занимающейся импортом сельскохозяйственной продукции и пищевых ингредиентов.

Во время проверки документарного контроля стало известно, что предварительных уведомлений от компетентного органа Уругвая о выдаче ветеринарных сертификатов на поставки сливочного масла в РФ нет.

Движение партий приостановили.

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