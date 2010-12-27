В Веселом поселке китайцу проломили голову

Иностранца увезли в Александровскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В четверг, 1 ноября, в Веселом поселке напали на 40-летнего китайца. Незнакомцы проломили иностранцу голову и оставили умирать на улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину нашли без сознания возле дома №39/29 по улице Крыленко. Пострадавшего на скорой увезли в Александровскую больницу на проспекте Солидарности. Врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние пациента оценивается как тяжелое. В настоящий момент китаец не может рассказать полицейским, что с ним произошло. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Веселом Поселке рабочего придавило крюком от крана.

Фото: Piter.TV